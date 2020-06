Prefeito de Caraúbas prorroga decreto de lockdown por mais 7 dias

A Prefeitura de Caraúbas prorrogou nesta segunda-feira (15) o decreto de lockdown por mais 7 dias na cidade. O anúncio foi feito no perfil oficial do Instagram do prefeito Juninho Alves. Ele disse que os primeiro dias de bloqueio total teve adesão maciça da população e que estende o decreto para aumentar a margem de segurança com relação a contaminação e, assim, conseguir um número maior de pessoas curadas no município.

FOTO: REPRODUÇÃO