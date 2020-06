RN tem 14.214 casos de Covid-19 e 553 óbitos causados pela doença

O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap), mostra que o estado possuiu 14.214 casos de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus.

O número de morto também subiu no RN, chegando a 553, tendo 20 delas sido registradas neste final de semana.

No boletim anterior, divulgado pela Sesap no sábado (13) havia 13.789 casos positivos para a Covid-19 e 533 óbitos provocados pela doença.

O estado ainda tem hoje 22.314 casos suspeitos e 114 óbitos em investigação laboratorial para saber se foram ou não provocados pela Covid-19. O número de pessoas recuperadas da doença é 1.993, significativamente baixo com relação ao número de pessoas infectadas.

Em Mossoró, nesta segunda-feira (15), há 1.652 pessoas que tiveram diagnóstico positivo para a Covid-19 e outras 86 pessoas que perderam a vida por complicações provocada pela doença. A cidade ainda contabiliza 1.206 casos suspeitos, 14 óbitos em investigação e 277 casos de pessoas que se recuperaram.

A cidade do RN com o maior número de casos e óbitos registrados pela doença é Natal, com 5.387 casos confirmados e 189 óbitos. Já a cidade com maior incidência por habitantes segue sendo Areia Branca, com uma taxa de 2325,9 casos confirmado por 100 mil/hab e 118,8 óbitos, também por 100 mil/hab.