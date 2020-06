Aluna e professor da Ufersa lançam livro sobre os 10 anos do Ciência para Todos

Dois representantes do Programa Ciência para Todos no Semiárido Potiguar, da Ufersa, que faturaram o segundo maior prêmio da história do quadro The Wall, do Caldeirão do Hulk, lançaram o livro “Faça pelo outro”.

A obra, escrita pelo professor Felipe Ribeiro com a colaboração da estudante premiada Ekarinny Brito, aluna do curso de Ciência & Tecnologia do Campus Mossoró, e também egressa da Escola Estadual Professor Hermógenes Nogueira da Costa, traz a trajetória de alguns cases de sucesso do programa, que está completando 10 anos de criação.

No livro de 46 páginas, o professor Felipe faz uma espécie de diário sobre a participação dos dois no quadro The Wall, do programa Caldeirão do Huck, da TV Globo.

“Desde aquele momento que conheci Ekarinny em uma feira de ciências, lá em 2016, eu sabia que ela tinha um brilho diferente, algo especial e isso nos trouxe até aqui hoje, nesse momento. Eu lembrei de sua história, tanta dificuldade que ela passou e de quanto o prêmio do programa faria diferença em sua vida”, destaca Felipe na obra.

O quadro com os dois participantes da Ufersa e mais a professora Luisa Kiara da Escola Hermógenes Nogueira, foi ao ar no sábado, dia 13 de junho.

Após o professor Felipe responder as 6 perguntas corretamente, pela primeira vez na história do The Wall, os dois faturaram R$ 278.677,00. O dinheiro será usado no apoio às iniciativas dos jovens cientistas do semiárido.

O livro “Faça pelo outro” já está disponível para compra no site do programa Ciência para Todos no Semiárido Potiguar.

“Me pergunto quantos jovens como Ekarinny estão por aí nas periferias das grandes cidades, nos interiores mais simples, no sertão do semiárido? Jovens que não sabem quão brilhantes são e que precisam apenas de alguém que acenda suas chamas para que elas cresçam e iluminem o mundo”, analisa Felipe.

A jovem Ekarinny Myrela Brito de Medeiros, de 19 anos, já tem um currículo excelente graças a sua determinação com a ciência. Entre tantos prêmios e títulos, ela foi a única representante do Rio Grande do Norte na Intel ISEF do ano passado, nos EUA.

Na ocasião, Ekarinny apresentou o trabalho “Desenvolvimento de cateter bioativo proveniente do aproveitamento do líquido da castanha do caju (Anacardium occidentale) como alternativa na prevenção de infecção sistêmica”.

Trabalho esse que foi desenvolvido quando a jovem ainda era aluna de ensino médio da rede pública estadual, dentro do âmbito do Programa Ciência para Todos no Semiárido Potiguar da Ufersa.

“Aquele projeto que começou no quintal da minha casa e foi se desenvolvendo, chegou tão longe! Muito mais longe do que aquela menininha que gostava de dançar na escola jamais poderia imaginar. Sou tão grata aos meus professores, meus colegas de escola e de feira e em especial ao Ciência para Todos, por proporcionar essa chance a jovens como eu. Hoje sou aluna universitária e voluntária do programa”, agradeceu Ekarinny na obra “Faça pelo outro”.