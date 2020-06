ForodeMoscow 114 - QUAL BAIRRO DE MOSSORÓ CONCENTRA MAIS CASOS DE COVID?

QUAL BAIRRO DE MOSSORÓ CONCENTRA MAIS CASOS DE COVID?; ELEIÇÕES NA UFERSA; SUPERFATURAMENTO DA PRAÇA CÍCERO DIAS

Quer fazer parte da nossa audiência qualificada, acompanhar os vídeos e entrar na nossa comunidade? Basta se inscrever no canal https://bit.ly/2SX0dFH

O Foro de Moscow destaca nesta terça-feira a quantidade de casos de coronavírus em Mossoró e os bairros que estão com maior número de pessoas infectadas. Veja qual o local com mais contaminados. O programa ainda fala das eleições da Ufersa e da formação da lista tríplice e destaca o superfaturamento em praça sob investigação do Ministério Público.

------------- O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NO PROGRAMA DE HOJE? -------------------

1 - Eleições da UFERSA: candidato mais votado ganhou, mas pode não levar

2- Gestão de Rosalba é investigada por superfaturamento em praça

3- Recolhimento da previdência muncipal

4- bairro com mais casos de Covid-19 em Mossoró

5- Estado iniciará retomada gradual da atividade econômica a partir do dia 24

6- Deputado Daniel Silveira e marqueteiro de Bolsonaro são alvos de busca da PF

Além deste programa, assista nossos mais recentes vídeos: https://www.youtube.com/agenciamoscow

Acompanhe outras notícias e análises dos jornalistas da Agência Moscow:

Blog do Barreto: http://blogdobarreto.com.br/

William Robson: http://williamrobson.com.br/

------------------- REDES SOCIAIS --------------------------------

Instagram @agenciamoscow

Facebook: https://www.facebook.com/agenciamoscow-103371767906719/

Compartilhe este programa:

#jornalismo #jornalismopelademocracia #democracia #jornalismoprogressista #riograndedonorte