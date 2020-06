Prefeitura libera funcionamento de livrarias e papelarias em Mossoró

A prefeitura de Mossoró autorizou o funcionamento de livrarias e papelarias na cidade, por meio do decreto 5.702, publicado nesta terça-feira (16).

De acordo com o documento, os estabelecimento poderão retomar suas atividades obedecendo as diretrizes de segurança, como uso de álcool gel e distanciamento eu seu interior.

O documento ainda prorroga as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus até dia 23, com o fechamento do comércio não essencial, com as exceções já estabelecidas.

O Município havia anunciado que ia lançar o plano de reabertura do comércio, para os segmentos que não podem funcionar de acordo com os decretos.

No entanto, assim como em todo o Rio Grande do Norte, o quadro da pandemia na cidade ainda não permite a retomada dessas atividades.

“Anunciamos o plano, mas o condicionamos à situação de casos e à evolução da Covid-19. O nosso comitê de enfrentamento avaliou que precisamos prorrogar as medidas, como fechamento do comércio e serviços”, cita Rosalba Ciarlini, destacando ainda que as decisões são técnicas e integradas com secretarias municipais, órgãos de saúde e setores ligados à economia local.

Ainda não há data definida para lançamento de novo plano de retomada das atividades.