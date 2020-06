Rotary Mossoró vai realizar testes gratuitos para Covid-19 no Amantino Câmara

A prefeitura de Mossoró fechou uma parceria com Rotary Club Mossoró a fim de promover a testagem do novo coronavírus em idosos e profissionais do Instituto Amantino Câmara.

No final da tarde desta terça-feira (16) a secretária de Saúde, Saudade Azevedo, esteve reunida com a presidente do Rotary Club Mossoró, Joana D’arc, para discutir os detalhes da parceria.

A nível nacional o Rotary Club está com o projeto Corona Zero, que tem o objetivo de fazer testes do novo coronavírus em mil asilos do Brasil, e em Mossoró o Amantino Câmara vai ser a instituição beneficiada.

A Secretaria de Saúde vai disponibilizar profissionais necessários, devidamente capacitados, para fazerem as coletas de material e o Rotary Club vai ofertar o tipo de teste RT-PCR.

Estão garantidos 110 testes ao Amantino e as amostras serão enviadas à realização dos exames em Natal. Na próxima semana às instituições vão divulgar a data da testagem.

A presidente do Rotary Club Mossoró, Joana D’arc, agradeceu a atenção da Prefeitura à realização da ação e sente gratificada pela parceria.

“Me sinto gratificada porque é uma ação muito importante fazer essa testagem com o grupo de idosos. O projeto Corona Zero é do Rotary Club a nível nacional, exatamente para fazer testagem nos asilos. Nós conseguimos cadastrar o Amantino Câmara, pra isso a gente precisava de um suporte de uma equipe de saúde para aplicar os testes. Estamos muito felizes por essa parceria da Secretaria de Saúde, através da nossa secretária, com o Rotary Club Mossoró.”, disse.

Ainda durante a visita o Rotary Club Mossoró doou 100 máscaras ao abrigo das pessoas que estão em situação de rua da Prefeitura de Mossoró. A secretária de Saúde se comprometeu de entregar ainda nesta quarta-feira (17).