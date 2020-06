A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou no final da manhã desta quarta-feira (17) que o abastecimento de água em Mossoró já está normalizado.

Desde o sábado (13) o abastecimento na cidade estava reduzido em 20% devido a um problema registrado nos conjuntos motobomba dos poços P-14, P-15 e P-21.

Os poços foram desligados para a realização de manutenção e as áreas afetadas foram atendidas de forma emergencial pela adutora Jerônimo Rosado.

Ainda de acordo com a Caern, os bairros mais atingidos pela redução foram Boa Vista, Doze Anos, Aeroporto II, Santo Antônio, Três Vinténs, Alto do Sumaré, Alto do São Manoel e Malvinas.

O religamento foi iniciado na segunda-feira (15), a partir do poço P-15. Já o P-17 só retornou na madrugada desta quarta-feira (17), e do P-14 durante esta manhã.

A Caern informa que são necessárias até 48h para que a água chegue nas torneiras de todos os imóveis após o religamento dos poços.