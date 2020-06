Governo e Caern vão perfurar um poço profundo no município de Grossos

Governo e Caern vão perfurar um poço profundo no município de Grosso. Ação atende a um pleito do Deputado Estadual Souza. “Mesmo em um momento de crise o governo destinou cerca de R$ 5 milhões para garantir água de qualidade ao município de Grossos. Esse novo poço terá vazão que proporcionará segurança hídrica àquela população e, melhor ainda, vai permitir que a Caern comece a atender a outras comunidades”, disse.

Na sessão ordinária desta quarta-feira (17) da Assembleia Legislativa do RN, realizada de forma remota, os deputados votaram favoravelmente ao texto que decreta estado de calamidade pública no município de Brejinho em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

Em seu pronunciamento, o deputado Souza (PSB) agradeceu a governadora Fátima Bezerra e ao presidente da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), Roberto Sérgio, por atenderem a um pleito para perfuração de um poço profundo no município de Grossos.

“Mesmo em um momento de crise o governo destinou cerca de R$ 5 milhões para garantir água de qualidade ao município de Grossos. Esse novo poço terá vazão que proporcionará segurança hídrica àquela população e, melhor ainda, vai permitir que a Caern comece a atender a outras comunidades”, comemorou.

Souza destacou que o benefício foi fruto de uma audiência pública realizada pelo seu mandato no município.

“O nosso mandato realizou audiência pública com a presença da Caern, prefeitura, Câmara Municipal, das lideranças políticas e da população em geral. Hoje gostaria de agradecer o resultado daquela audiência pública, uma vez que água é vida. Agradeço em nome de toda população do município de Grossos”, destacou.

Já o deputado Vivaldo Costa (PSD) voltou a demonstrar preocupação com a população mais humilde do Estado.

O parlamentar informou que requereu a governadora que crie um programa que garanta água nas comunidades mais carentes do RN.

“Muitas vezes é apenas uma extensão, um simples chafariz, aqui no Planalto tem uma comunidade que não tem água para nenhuma das suas necessidades. Que a governadora leve água para todas as regiões desse Estado”, justificou.

O parlamentar disse ainda que se preocupa muito com a qualidade das habitações das periferias.

“A governadora deve fazer um programa que melhore as condições de habitação do povo do RN. Com pequenas ações, ela pode transformar a vida dessas pessoas. A governadora vem de origem popular e como tal precisa olhar para essa população. Mas é preciso ação, por que se for esperar pela burocracia não dá em nada”, disse.

O deputado Coronel Azevedo (PSC) usou a tribuna virtual para agradecer aos deputados que aprovaram e ao presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira (PSDB) que promulgou a Lei que suspende temporariamente o pagamento dos empréstimos consignados dos servidores estaduais, aprovado e sancionado pela Assembleia Legislativa.

“Um gesto da Casa do Povo em aprovar e promulgar essa Lei com o servidor público que está passando por um momento delicado e que precisava dessa ajuda”, comemorou.

O parlamentar lembrou que as parcelas que serão suspensas serão direcionadas para o final do contrato, portanto, não gerando nenhum custo para os cofres públicos.