Governo do RN define a 1ª fase do cronograma para retomada gradual da economia

Nesta sexta-feira (19) o Governo do Rio Grande do Norte definiu a primeira fase do cronograma para retomada gradual responsável das atividades econômicas no Rio Grande do Norte.

O cronograma foi publicado na edição desta sexta-feira (19) do Diário Oficial do Estado (DOE).

A retomada gradual da economia deveria ter acontecido a partir da quarta-feira (17), porém foi adiada por mais uma semana pelo Governo do Estado. A nova data estabelecida até o momento é 24 de junho.

Para que isso seja possível é necessário que o Estado atinja as metas sanitárias necessárias para o controle do novo coronavírus e do número de pessoas infectadas e a taxa de ocupação dos leitos de UTI deve ficar abaixo de 70%.

De acordo com a portaria, serão inicialmente liberadas as atividades que tenham maior capacidade de controle de protocolos, que gerem pouca aglomeração e que se encontram economicamente em situação mais crítica.

Lojas, estabelecimentos comerciais e espaços de prestação de serviços deverão cumprir de protocolos específicos de segurança sanitárias e orientar e cobrar de seus clientes e colaboradores o cumprimento deles.

O Governo lembra, ainda, que todas as atividades poderão voltar a ser suspensas caso seja verificada tendência de crescimento dos casos de Covid-19 no estado após a liberação.





FASES DE REABERTURA

A Fase 1 está dividida em 3 frações, nas quais alguns setores prioritários da atividade econômica retomarão, gradualmente, o funcionamento, mediante o cumprimento de protocolos sanitários definidos nesta Portaria.

A Fração 1 será iniciada a partir de ato formal da Governadora do Estado. A Fração 2 está prevista para iniciar no 5º dia do cronograma. Já a Fração 3 está prevista para ser começar no 10º dia do cronograma.

As lojas situadas em shoppings centers e centro comerciais não estão contempladas na Fase 1 de retorno às atividades.

Veja AQUI os protocolos que deverão ser seguidos pela empresas após a reabertura (a partir da página 2).

Veja segmentos que serão reabertos por frações: