Moradores do Conjunto Márcio Marinho reclamam de matagal tomando as ruas

Os moradores do Conjunto Márcio Marinho, localizado após o Abolição 3, pedem ajuda para chamar a atenção da Prefeitura de Mossoró com relação a quantidade de mato que está tomando conta das ruas.

De acordo com as denúncias recebidas pelo MOSSORÓ HOJE, o mato está causando problemas para o acesso dos moradores ao conjunto, insegurança devido a baixa visibilidade, além do aumento de casos de arboviroses provocadas pelo aedes aegypti.

“Aqui no bairros tem muita gente doente. Tá um caso sério de mosquitos e até ratos por aqui e a prefeitura precisa tomar uma providência. Minha filha mesmo está agora deitada, com febre e muita dor no corpo”, disse a professora Josaneide Brito.

Ela conta que os moradores já fizeram diversas ligações para a prefeitura pedindo para que seja realizada a limpeza de pelo menos a parte do mato que é de responsabilidade dela.

Diz que foram informados que uma equipe iria ao local na semana passada, mas que ninguém apareceu.

“Eles prometeram que iam mandar limpar, pelo menos, essa parte que fica pra rua, esses canteiros. A gente entende que esse terreno privado é de responsabilidade do dono, mas a prefeitura precisa fazer alguma coisa, notificar o dono, porque aS doenças aqui estão terríveis e eles não se posicionam. Ate disseram que viriam na semana passada, nós esperamos a semana toda e até no sábado e nada”.

Josaneide conta que alguns moradores da rua dela decidiram contratar um trator e ratear o custo entre eles para limpar um terreno privado que fica em frente a rua, porque é a alternativa que encontraram para tentar amenizar o problema.

“O terreno de particular, apesar de não ser responsabilidade nossa, nós vamos tentar resolver, mas o problema das ruas laterais nós precisamos de uma posição da prefeitura, porque o mato invadiu as duas passagens”, disse.

O MOSSORÓ HOJE entrou em contato com a prefeitura de Mossoró e foi informado que o serviço de roço do mato no conjunto foi realizado recentemente e lembrou que a limpeza de terrenos particulares não é de sua responsabilidade.

“A Prefeitura de Mossoró, por meio da diretoria executiva de serviços urbanos, informa que recentemente realizou o serviço de roço do mato no conjunto Márcio Marinho e esse trabalho é realizado periodicamente. O trabalho foi realizado em toda área pública da região. A Prefeitura ainda informa que não realiza a limpeza de terrenos particulares, sendo este serviço de responsabilidade dos seus proprietários”.

Apesar de garantir que o roço é realizado com periodicidade é notável pela imagens que o problema já persiste há algum tempo.