ForodeMoscow 120 - ROSALBA COM COVID?

ROSALBA COM COVID?; QUAL O DESTINO DA ÁGUA DO RN E DA CAERN COM O NOVO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO

Quer fazer parte da nossa audiência qualificada, acompanhar os vídeos e entrar na nossa comunidade? Basta se inscrever no canal https://bit.ly/2SX0dFH

O Foro de Moscow destaca nesta quinta-feira a revelação de que a prefeita Rosalba Ciarlini foi acometida por coronavírus. Veja também a polêmica em torno do novo marco legal do saneamento, que pode alterar o destino das águas no RN e da Caern. O presidente do Sindiágua, Ricardo André, participa e comenta o assunto. Também contamos com o pesquisador José Dias do Nascimento que fala de novas projeções sobre a Covid no RN e as medidas adotadas pelo governo.

------------- O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NO PROGRAMA DE HOJE? -------------------

1 - Senado aprova novo marco legal do saneamento que abre setor para privatizações

2- Rosalba testa positivo para o novo coronavírus

3- Rosalba prorroga restrições ao comércio

4- Mossoró tem 109 mortes e 2.235 casos confirmados de Covid-19

5- São Luiz abre mais 5 leitos de UTI para covid-19; 2 já estão ocupados e 1 bloqueado

6- Isolamento social fica em menos de 40% na maioria dos dias no RN

7- Blumenau, primeira cidade do Brasil a reabrir shoppings, pede socorro

8 - Moro racha movimento e explicita dificuldade de formação de frente ampla

Além deste programa, assista nossos mais recentes vídeos: https://www.youtube.com/agenciamoscow

Acompanhe outras notícias e análises dos jornalistas da Agência Moscow:

Blog do Barreto: http://blogdobarreto.com.br/

William Robson: http://williamrobson.com.br/

------------------- REDES SOCIAIS --------------------------------

Instagram @agenciamoscow

Facebook: https://www.facebook.com/agenciamoscow-103371767906719/

Compartilhe este programa:

#jornalismo #jornalismopelademocracia #democracia #jornalismoprogressista #riograndedonorte