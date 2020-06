‘Cantinho da Vitória’ no Hospital da Solidariedade completa 1 ano de existência

A Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC) comemora neste mês de junho um ano da criação do seu ‘Cantinho da Vitória’.

O espaço acolhedor criado no Hospital da Solidariedade (Unidade I da Liga) tem o objetivo de transmitir aos pacientes e seus familiares toda vibração e motivação ao finalizar o tratamento oncológico.

Ao receberem alta do tratamento de radioterapia os pacientes podem tocar o sino da vitória, com o intuito de comemorar o início de uma nova vida, além de confraternizar com familiares e amigos o importante momento de conquista.

“Sempre pensávamos em algo para fazer com que o paciente saísse daqui com a sensação que venceu. Então, depois de discutirmos várias ideias surgiu o Cantinho da Vitória, onde ao tocar o sino está sendo representado este momento de felicidade que o paciente está vivendo”, explica Robson Nogueira, físico da LMECC.

Desde a sua criação, em junho de 2019, já passaram por ele mais de 530 pacientes que receberam alta do tratamento de radioterapia, que é a especialidade da Unidade I da Liga Mossoroense.

O senhor Inácio Loiola foi um dos primeiros a tocar o sino. Ele realizou tratamento de um câncer de garganta durante um período de aproximadamente cinco (05) anos.

“Fiquei muito feliz ao tocar o sino e concluir mais um ciclo de tratamento. Pulei e vibrei muito nesse momento de grande felicidade. Aconselho quem passar por essa doença a procurar a medicina e ter fé em Deus, assim alcançará a cura, como eu consegui”, afirma o funcionário público.

A senhora Huguicelma Martins também teve a oportunidade de comemorar a conclusão de mais uma etapa do tratamento. Acometida por um câncer de mama, recentemente ela finalizou mais um ciclo. Em cerca de um ano de tratamento e após passar por duas cirurgias, a paciente pôde celebrar essa conquista.

“Foram dias de luta, que só quem passa, entende o tamanho da felicidade que é chegar até aqui. Eu não perdi a fé um só momento. Continuo cada vez mais acreditando que Deus tem grandes planos pra minha vida. É uma sensação de dever cumprido, de desejo realizado. A partir de agora espero tudo novo e poder viver recomeços”, comemora.

Para o Presidente da Instituição, o simples e aconchegante espaço é o local que a equipe tem mais prazer em ver os pacientes frequentando.

“De todos os ambientes que os nossos pacientes passam desde o início do tratamento o que realmente nos dá alegria é quando eles passam pelo Cantinho da Vitória. Isso significa que ele conseguiu vencer toda a batalha contra o câncer. Cada badalada no sino é muito importante para a gente, é uma alegria imensa ver as famílias comemorando, a pessoa de volta a sua rotina normal e tendo vencido um mal tão grande como o câncer”, destaca Paulo Henrique Monte.