No RN, 10% dos infectados pelo novo coronavírus são profissionais da Saúde

O dado é do Centro de Referência Estadual em Saúde do Trabalhador (CEREST). O RN tem 2.207 profissionais de Saúde confirmados com covid. Na categoria foram contabilizados 18 óbitos, dos quais 3 foram de aposentados que contraíram o vírus fora do ambiente de trabalho; Veja também os dados epidemiológicos desta sexta-feira (26).