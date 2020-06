Após desmentido, novo ministro da educação atualiza currículo lattes

O novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, faltou com a verdade no seu currículo lattes, quando e sua posse dada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, informou que tinha o título de doutor pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina.

E foi o próprio reitor da Universidade Nacional de Rosário, Franco Bartolacci, que tratou de tornar claro o “deslize” do novo ministro da educação no Brasil. O desmentido ocorreu no Twitter do presidente Bolsonaro, apresentando o novo ministro.





“O senhor Carlos Decotelli cursou o doutorado em administra da Faculdade de Ciências Econômicas e Estatísticas da Universidade Nacional de Rosário, mas não o concluiu. Não completou todos os requisitos, que são exigidos pela nossa regulação de doutorado, que exige a aprovação de uma tese final para obter o título de doutor. Portanto, não é doutor pela Universidade Nacional do Rosário”, afirmou Bartolacci, ao G1.



Depois que foi descoberto, o novo ministro tratou de atualizar o seu lattes. Onde constava a informação de doutorado pela UNR concluído em 2009, com tese de “Gestão de Riscos na Modelagem de Preços da Soja”, sob a orientação de Antônio de Araújo Freitas Jr, agora passou a constar no “titulo” créditos concluídos. E no campo orientador, passou a constar sem defesa de tese.