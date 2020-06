Esposas de vereadores e até filha do ex-prefeito recebem auxílio emergencial em Afonso Bezerra

Esposas de vereadores, esposo de vereadora e filha do ex-prefeito de Afonso Bezerra recebem auxílio emergencial do Governo Federal

No município de Afonso Bezerra, que fica entre a região Central e Vale do Açu, no Rio Grande do Norte, ao que parece, ser esposa de vereador foi critério para ter o cadastro aprovado e receber o auxílio emergencial.

Além das esposas dos vereadores, até a filha do ex-prefeito Jackson Bezerra Santa Cruz, também se beneficiou com os recursos destinados para familiares de baixa renda prejudicadas devido a pandemia.

* Mayana Bezerra, filha do Ex-Prefeito Jackson Bezerra; recebeu 600,00 reais.





* Ionara Carla, esposa do Vereador Jerry Almeida, recebeu 1.200,00 reais.





* Ari Tibirica, marido da vereadora Monara recebeu 600 reais.





* Luciana Moura, esposa do Vereador Carlinhos da Serra; recebeu 1.200,00 reais.





* Rozenir Lopes, esposa do Vereador Serginho Bandeira; recebeu 1.200,00 reais.









Nestes casos, o Tribunal de Contas da União recomenda que o cidadão devolva os recursos aos cofres públicos da União. Veja se seu nome está na lista para receber auxílio emergencial AQUI.

O número de denúncias de pessoas que não precisam que se inscreveram, tiveram o cadastro aprovado e estão recebendo o benefício é muito alto. Em sua grande maioria, não se trata de ato ilegal e, sim, imoral.



Assim como o caso da cidade de Angicos, este agora da cidade de Afonso Bezerra pode e deve ser investigado pelo Ministério Público Federal. As denuncias que estão chegando a cidade de Upanema e várias outras cidades da região devem passar pelo mesmo processo de investigação, pois se trata de casos graves onde pessoas que não precisam ficam com recursos do auxílio emergencial enquanto que famílias que precisam ficam sem o benefício.





No caso das pessoas citadas tiverem interesse, pode enviar nota de esclarecimento para cezar.pedro@gmail.com .