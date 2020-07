Novo ministro da educação é novamente desmentido por universidade

Nesta segunda-feira (29) a Universidade de Wuppertal, na Alemanha, informou que Carlos Alberto Decotelli da Silva, não obteve o título de pós-doutorado na instituição; Na semana passada o reitor da Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, onde o ministro afirmava ter concluído o doutorado, já havia afirmado que o fato não era verdadeiro; Decotelli fez atualizações no currículo lattes após ter sido confrontado pela instituição.

A Universidade de Wuppertal, na Alemanha, informou nesta segunda-feira (29) que o novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli da Silva, não obteve o título de pós-doutorado na instituição.

"O Prof. Dr. Carlos Decotelli se aproximou da Profa. Dra. Brigitt Wolf para uma estadia de pesquisa de três meses em janeiro de 2016. Até 2017, ela foi professora de teoria do design, com foco em metodologia, planejamento e estratégia na Universidade de Wuppertal e é agora emérita. Carlos Decotelli não adquiriu um título em nossa universidade. Ele não foi um pós-doc em nossa universidade. A Universidade de Wuppertal não pode se pronunciar sobre títulos adquiridos no Brasil", informou a Universidade de Wuppertal em nota.

Na semana passada o Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, Franco Bartolacci, já havia desmentido o ministro sobre a afirmação de que ele havia concluído um doutorado na instuição.

De acordo com o reitor, Decotelli não “completou todos os requisitos, que são exigidos pela nossa regulação de doutorado, que exige a aprovação de uma tese final para obter o título de doutor. Portanto, não é doutor pela Universidade Nacional do Rosário”.

Veja mais:

Após desmentido, novo ministro da educação atualiza currículo lattes

https://mossorohoje.com.br/noticias/32375-apos-desmentido-novo-ministro-da-educacao-atualiza-curriculo-lattes

Após ser confrontado, o ministro alterou as informações referentes aos títulos e doutorado e pós-doutorado que contavam em seu currículo disponível na plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Além das polêmicas com os dois títulos, ainda há um terceiro caso envolvendo o mestrado do ministro. A Fundação Getúlio Vargas (FGV), onde ele obteve o título de mestre, disse que vai apurar a denúncia de plágio na dissertação de Decotelli.

POSSE ADIADA

A posse de Carlos Decotelli como ministro, inicialmente marcada para esta terça-feira (30), foi adiada pelo governo. Não foi divulgada uma nova data. O governo teria decidiu fazer uma "checagem completa" do currículo de Decotelli.