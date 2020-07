Rio Grande do Norte já registra quase 1000 óbitos provocados pela Covid-19

O Rio Grande do Norte chegou nesta segunda-feira (29) a quase 1000 óbitos provocados pela Covid-19. São 994 no total, desde o início da pandemia.

De acordo com o boletim divulgado pela Sesap, o número de casos confirmados da doença está 28.970 e ainda há outros 161 óbitos em investigação laboratorial. Outros 42.230 casos são tidos como suspeitos.

No último boletim, divulgado no sábado, com dados atualizado até as 23h da sexta-feira (26), havia 24.253 casos positivos e 909 óbitos. Um aumento de quase 5 mil casos e 100 óbitos em 3 dias.

OCUPAÇÃO DE LEITOS

Nos hospitais públicos, privados e filantrópicos do Estado estão internadas nesta segunda-feira 731 pessoas acometidas do novo coronavírus, sendo 378 em leitos críticos.

Pelo Sistema Único de Saúde (SUS) - custeados pelo poder público – os leitos críticos estão com taxa de ocupação de 90%.

O percentual de leitos ocupados na região Oeste do estado é de 97%. Esse número chega a 100% em Guamaré, 95% em Natal e região metropolitana, 72,41% na região do Seridó e 54,5% em Pau dos Ferros. A fila de regulação tem 37 pacientes aguardando leitos críticos.

Os casos confirmados de Covid-19 somam 28.970. Há 42.230 casos suspeitos, 46.470 foram descartados, 994 óbitos foram confirmados (6 nas últimas 24 horas) e há 161 óbitos em investigação.