IFRN abre 220 vagas via SiSU para cursos superiores de graduação

O Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) anunciou a abertura de 220 vagas para cursos superiores de graduação em 4 campis da instituição. 40 delas são para Campus Mossoró, nos cursos de matemática e Gestão Ambiental.

As vagas são para o 2º semestre letivo de 2020 e estão sendo disponibilizadas por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), com a utilização da nota do Enem 2019.

As inscrições devem ser efetuadas pela internet, por meio do Portal SiSU, no período de 7 a 10 de julho de 2020. O candidato que não tenha acesso à internet poderá fazer a sua inscrição, em qualquer um dos campi do IFRN, em dias úteis (dentro do prazo estabelecido), nos horários de funcionamento.

MATRÍCULAS

Os estudantes aprovados deverão optar por uma das formas disponíveis de matrícula: presencial, na Diretoria Acadêmica responsável pelo curso, online, entre os dias 16 e 21 de julho de 2020.

O candidato que optar por pela modalidade de matrícula presencial, deverá entrar em contato com o campus de origem do curso e efetuar o prévio agendamento de data e horário para seu comparecimento ao mesmo.

Já para a matrícula online, deverá ser feito o cadastro e após realizado o preenchimento dos dados solicitados, o candidato deverá fazer o upload da documentação listada no edital.

A realização da matrícula online pelo candidato irá até as 11 horas e 59 minutos do dia 21 de julho de 2020.

VEJA O EDITAL AQUI.