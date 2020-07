Bee diz paralisação é direito, mas pratica taxas justas para todos os envolvidos

Nesta quarta-feira (1º) foi realizada uma paralisação de entregadores de aplicativos de delivery em todo o Brasil.

Em Mossoró, o alvo era a empresa Bee Delivery. Os pilotos que fazem entregas fizeram parada e depois passeata por melhores condições de trabalho e remuneração adequada para a atividade que executam.

A paralisação pedia à população “Não faça pedidos hoje”, para que apoiassem os trabalhadores.

O MOSSORÓ HOJE divulgou a paralisação e abriu espaço para que a empresa Bee Delivery pudesse se manifestar sobre o assunto.

Por meio de nota, a empresa disse que respeita e reconhece o direito de manifestação desses trabalhadores, mas que combina previamente as taxas de entrega com todos os entregadores ativos e com todas as empresas, para garantir preços justos para ambos os lados. Reforçou que apenas conecta entregadores online a empresas que desejam fazer entregas.

Disse, ainda, que desde o início da pandemia vem adotando uma série de medidas para assegurar a segurança sanitária dos entregadores.

“Transferimos todos os treinamentos e reuniões dos(as) entregadores(as), que antes eram presenciais, para modalidades online. Além disso, reforçamos as informações de prevenção a COVID-19 no aplicativo dos(as) empregadores(as) e nas nossas redes sociais”, disse.

Veja nota na íntegra abaixo.

“Para garantir o nível de satisfação do(a) entregador(a) e das empresas, a Bee Delivery combina previamente as taxas de entrega com todos(as) os(as) entregadores(as) ativos(as) e com todas as empresas ativas - garantindo assim, preços justos para ambos os lados. É importante salientar que, a Bee Delivery não faz nenhum bloqueio a entregadores(as) sem um aviso prévio e clara justificativa dessa ação - cabendo sempre recurso interno dentro da plataforma para reavaliar estas ações.

Diante dos protestos realizados hoje pelos(as) entregadores(as) de aplicativos de todo o país, a Bee Delivery vem expressar seu reconhecimento ao direito de manifestação e reafirma que este é uma garantia constitucional assegurada a todos os cidadãos e cidadãs do nosso país.

A Bee Delivery é um sistema que tem desde sua origem a missão de dar meios para que entregadores(as) possam exercer sua atividade de forma mais segura e garantida. Desse modo, diferente de empresas convencionais que anunciam, vendem e entregam produtos, nós apenas conectamos entregadores(as) online a empresas que desejam fazer entregas.

Desde o início da pandemia a Bee Delivery adotou uma série de medidas para assegurar a segurança sanitária dos(as) entregadores(as). Transferimos todos os treinamentos e reuniões dos(as) entregadores(as), que antes eram presenciais, para modalidades online. Além disso, reforçamos as informações de prevenção a COVID-19 no aplicativo dos(as) empregadores(as) e nas nossas redes sociais. Ademais, em todo o país disponibilizamos de forma constante máscaras para entregadores(as) e empresas parceiras, visando a saúde de todos.