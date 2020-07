Desde do dia 29 de junho a Pitágoras Mossoró vem promovendo promovendo dois eventos simultâneos e gratuitos voltados para o mercado de trabalho na cidade.

A 1ª Feira de Empregabilidade de Mossoró disponibilizará 460 vagas de emprego à população, enquanto a 1ª semana “Apoie a Economia local” reunirá transmissões online sobre finanças, empreendedorismo e liderança.

As lives serão realizada de segunda a sexta-feira, sempre às 19h, no perfil da instituição no Instagram (@pitagorasmossoro).

Podem participar empresa que desejam divulgar suas vagas e candidatos em busca de uma oportunidade. As inscrições podem ser realizadas por meio dos links abaixo:

Inscrições de Empresas

Inscrições de Candidatos

As oportunidades de trabalho serão divulgadas durante as lives da 1ª semana Apoie a Economia local.

“Nesse momento de pandemia, oferecer um evento dessa natureza, com orientações, dicas de como empreender e incentivo para a capacitação e encaminhamento de profissionais para as vagas desejadas, traz esperança para os profissionais da região. O evento também é mais uma forma que encontramos para compartilhar conhecimento e apoiar a comunidade local”, enfatiza Willian Ceciliano, diretor da Pitágoras Mossoró.

A programação também contará com a participação da cantora Nadia Souza, que conduzirá a abertura e o encerramento diário da programação do evento.

Veja a programação completa abaixo:

Programação 1ª Semana Apoie a Economia local – com divulgação de vagas de emprego

29/06 às 19h: MindSet da liderança Inspiradora

Robinson Luiz Ferraresi - Diretor Pitágoras de Manaus/AM

30/06 às 19h: Empreendedorismo pós pandemia

Willian Roberto Ceciliano - Diretor da Pitágoras de Mossoró/RN

01/07 às 19h: Nutrição - Áreas de atuação durante e pós pandemia

Barbara Martins Vieira - Diretora da Faculdade Anhanguera de Marília/SP

02/07 às 19h: Home Office - Boas práticas para liderar a sua equipe em casa

Ana Paula Lopes Lucena – Diretora da Faculdade UNIC de Rondonópolis

03/07 às 19h: Educação Financeira durante e pós pandemia

Fernando Da Silva C. Mota - Diretor da Anhanguera Norte Brasília/DF