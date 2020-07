Casos confirmados da Covid-19 no RN mais que dobraram em 15 dias

O número de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus no Rio Grande do Norte mais que dobrou no período de 15 dias.

Em 17 de junho, de acordo com o boletim epidemiológico da Sesap, o Estado tinha 15.690 casos positivos para Covid-19. Nesta quinta-feira (2), são 32.578 pessoas infectadas pelo vírus, um aumento de 16.888 casos.

Já o número de óbitos provocados pela doença passou de 626 na mesma data, para 1.096 hoje, 9 deles ocorreram nas últimas 24 horas.

Veja o boletim de 17 de junho AQUI.

Nesta quinta, ainda de acordo com as informações divulgadas pela Sesap, há outros 44.157 casos suspeitos, 51.041 descartados e 173 óbitos aguardando confirmação ou descarte pelos laboratórios.



Apesar do esforço para abertura de novos leitos, a taxa de ocupação continua alta do RN. Os dados desta quinta-feira registram taxa geral de ocupação de leitos 91%.

Nas regiões Oeste e Pau dos Ferros a ocupação é de 100%, na região metropolitana de Natal, 83%, Seridó 79,3% e 66% na terceira regional de saúde, na região do Mato Grande que abrange os municípios de João Câmara, Guamaré e circunvizinhos.

A fila de regulação para leitos exclusivos covid tem 38 pacientes e há 19 vagas.