Rosalba veta PL que previa destinar 10% da verba do MCJ para artista locais

O projeto, de autoria do Vereador Gilberto Diógenes, foi aprovado pela unanimidade dos vereadores no dia 9 de junho. O PL previa que 10% do Orçamento do Mossoró Cidade Junina, Chuva de Bala e Cidadela poderiam ser destinados ao fortalecimento da cultura local, durante a calamidade pública pelo novo coronavírus.