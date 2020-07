Senadora destina R$ 1 milhão para investimento na Saúde de Mossoró

A partir de recursos oriundos da portaria 1666/20, a senadora Zenaide Maia (Pros), a pedido da deputada estadual Isolda Dantas (PT), destinou R$ 1 milhão para investimento no Fundo Municipal de Saúde de Mossoró-RN.

O anúncio sobre o recurso foi feito nesta quinta-feira (2), pela própria senadora, em chamada de vídeo com a deputada Isolda. Durante a conversa, Zenaide informou que a quantia já está no Fundo de Saúde do município.

Isolda agradeceu a parlamentar por ter viabilizado os recursos com tamanha agilidade: “Agradeço a senadora Zenaide por nos atender e demonstrar cuidado e sensibilidade por Mossoró ao destinar essa emenda que beneficiará o município, principalmente, nesse período de pandemia que estamos passando. Salvar vidas é o mais importante nesse momento!”, destaca.

A deputada acrescentou ainda que têm trabalhado incansavelmente para contribuir no combate do novo coronavírus no Rio Grande do Norte.

“Nós temos trabalhado incansavelmente em todas as políticas: de assistência social, como a entrega dos kits de merenda escola e distribuição de quentinhas pelos restaurantes populares; Antecipação dos diplomas do estudantes de medicina e enfermagem da UERN para atuar na linha de frente a covid; criação da delegacia virtual da mulher; recursos do Nota Potiguar para os artistas; O Credjovem”.

Em suas redes sociais Isolda afirmou ainda que irá acompanhar a aplicação do recurso para que beneficie a população de Mossoró no enfrentamento à covid.