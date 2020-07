Vuco Vuco: 3 com covid19 foram trabalhar neste sábado, 4, e 1 no domingo

408 foram testadas nas feitas da Cobal e do Vuco vuco, em Mossoró-RN. Dos 273 que foram testados no mercado da Cobal, 21 deram positivos. No Vuco vuco foram testados 160, sendo que 19 se constatou, através do teste rápido, estarem com o vírus.

Dos 21 testados positivos na Cobal, que receberam a notificação e foram encaminhados para suas casas com as devidas orientações de como deveriam se comportar durante a quarentena, não se tem conhecimento se violaram as recomendações das autoridades.

Dos 19 testados positivos na feira do Vuco Vuco, no entanto, 3 foram trabalhar normalmente neste sábado e 1 neste domingo, 5, deixando os demais comerciantes apreensivos. São quadros assintomáticos, porém a recomendação é ficar em quarentena.

O que diz a legislação?

A Prefeitura Municipal de Mossoró informou que os casos estão sendo monitorados. Os comerciantes da feira do Vuco Vuco disseram que não acreditam nisto, tanto é que pessoas infectadas com quadro assintomático foram trabalhar normalmente.

A recomendação, no caso, é acionar as autoridades sanitárias e a Policia Militar - 190.

