Prefeitura de Tibau retira matagal para melhorar visibilidade na RN-013

A Prefeitura de Tibau iniciou o roço as margens da RN-013 para melhorar a visibilidade dos motoristas que trafegam pela via, removendo o matagal sobre a pista de rolamento que dá acesso a cidade.

O trabalho está sendo realizado desde a sede do município até a divisa com o município de Mossoró.

De acordo com a Administração, mesmo esta ação sendo da competência do Governo do Estado, diante da necessidade e urgência, a Prefeitura de Tibau resolveu realizar as melhorias.

Para a gestão municipal, existe uma grande preocupação quando o matagal avança sobre a pista de rolamentos, pois consegue esconder animais que podem surgir repentinamente e acabar por ocasionar algum acidente.

Em determinados pontos, inclusive nas curvas, a pista não estava oferecendo mais acostamento em consequência do mato que avançou nas laterais, obstruindo parte da pista asfaltada.