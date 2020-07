Fátima diz que retomada das atividades econômicas está suspensa no RN. Durante a entrevista coletiva para atualizar os dados da Covid-19 no RN, nesta terça-feira (7) a Governadora disse que a segunda fração fase 1 da reabertura da economia, que seria iniciada amanhã (8), está cancelada devido ao aumento na taxa de ocupação de leitos no Estado, que hoje está em 89,11%.

Nesta terça-feira (7) a Governadora Fátima Bezerra disse que a retomada das atividades econômicas no Rio Grande do Norte está suspensa. O anúncio foi feito durante a coletiva de imprensa, realizada diariamente para atualização dos números da Covid-19.

A fase um do plano de retorno gradual das atividades foi dividido em duas frações. A primeira fração foi iniciada no dia 1º de julho, enquanto a segunda estava prevista para esta quarta-feira (8), com a reabertura de atividades como lojas de departamentos e restaurantes.

Um dos requisitos para que fosse possível manter a continuidade do plano de reabertura, era que a taxa de ocupação se mantivesse abaixo de 80%. O outro requisito seria que o índice de transmissibilidade da doença permanece em menos de 1.

O índice de transmissibilidade se mantive conforme o esperado, no entanto, a taxa de ocupação de leitos não ficou chegou a ficar abaixo dos 80% em nenhum momento e voltou a crescer nesta terça, ficando em 89,11%.

“Para dar continuidade nós precisaríamos também que a taxa de ocupação de leitos ficasse inferior a 80%. E que pese todos os esforços que nós temos feito´, ao longo desse período já são 440 entre leitos de UTI e leitos clínicos, nos últimos 15 dias nós conseguimos instalar 72 leitos de UTI, mas mesmo assim nós não conseguimos trazer a taxa de ocupação para inferior a 80%. Essa é a razão, seguindo fielmente o próprio decreto, que nós estamos suspendendo essa segunda fase que seria da retomada das atividades econômicas”, disse a governadora.

MOSSORÓ

A Prefeitura de Mossoró ainda não se manifestou com relação ao anúncio feito pelo governo do estado.

Ou seja, a prefeita Rosalba Ciarlini poderá seguir as determinações do governo e parar a retomadas das atividades previstas para amanhã ou seguir com o plano de reabertura conforme estabelecido no decreto municipal.