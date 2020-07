“É uma vitória a cada hora e a cada dia permanecer viva com coronavírus”

As palavras são da secretária de saúde de Mossoró, Saudade Azevedo. Diagnosticada com a Covid-19 no dia 26 de junho, a secretária recebeu o diagnóstico de que está curada nesta terça-feira (7) e nesta quarta (8) voltou a atuar na linha de frente do combate à doença na cidade. “Só sabe o que é ter covid quem realmente tem ou teve”, diz.