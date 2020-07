Com 18 meses de aluguel em atraso, locatário fecha a UBS do Bom Jesus

Os portões da UBS Antônio Soares Júnior foram literalmente fechados com corrente e cadeado, na noite desta quarta-feira (8). O motivo é que a prefeitura não paga o aluguel do prédio há 18 meses e já acumula uma dívida de cerca de R$ 20 mil. Em nota, a prefeitura disse estar concluindo o “trâmite burocrático para finalizar o pagamento e negociar com o proprietário a reabertura”.

Uma Unidade Básica de Saúde de Mossoró teve as portas fechadas nesta quarta-feira (8). Segundo o proprietário do imóvel, por pendência no repasse do pagamento do imóvel, por parte da Prefeitura.

Trata-se da UBS Antônio Soares Júnior, localizada no bairro bom Jesus. O portão do prédio foi trancado com uma corrente e cadeado. A dívida acumulada seria referente a 18 meses de aluguel e um valor em torno de R$ 20 mil.

Em junho, o Blog do Carlos Santos havia noticiado que os proprietários do imóvel haviam colocado um aviso na entrada da UBS, informando que a mesma seria fechada caso a prefeitura não quitasse o débito.

A prefeitura então chegou a procurar o proprietário, José Wellington Mendes Costa, para negociar o débito. Porém, com prazo vencido nesta quarta e nenhum pagamento, ele resolveu fechar as portas do imóvel.



Por meio de nota, a Prefeitura informou que está concluindo o “trâmite burocrático para finalizar o pagamento e negociar com o proprietário a reabertura. O Município deve manter o prédio alugado até que a nova UBS que está sendo construída no bairro Bom Jesus possa atender a comunidade”.