A governadora Fátima Bezerra anuncia, em suas redes sociais, a chegada nos próximos dias, da maior distribuidora de medicamentos do Brasil, ao Rio Grande do Norte.

A Santa Cruz Medicamentos vai gerar pelo menos 500 novos postos de trabalho em sua central de distribuição que está sendo montada na Grande Natal.

Fátima atribuiu a chegada do empreendimento que vai gerar cerca de 500 empregos diretos, ao esforço conjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Tributação.

Para a empresa, o Rio Grande do Norte tem localização geográfica privilegiada. É ótimo do ponto de vista estratégico para abastecer o mercado nordestino.

A escolha se deu a partir da aproximação do Grupo SC com o Governo do Estado durante o Road Show promovido pela Sedec em novembro de 2019, no prédio da CNI, em SP.

Segundo o secretário de desenvolvimento econômico, Silvio Torquato, "a chegada da Santa Cruz ao RN foi fruto de um esforço do Governo em revisar e modernizar todos os seus incentivos fiscais e colocar o estado em pé de igualdade com os demais estados do nordeste".

Entre as medidas adotadas, está a elaboração de um novo Regime Especial que concede descontos no ICMS, por meio de crédito presumido, para a entrada de mercadorias em centrais de distribuição inscritas no Cadastro de Contribuintes do Estado (CCE).

A Santa Cruz possui 15 unidades em todo o país e realizou investimentos da ordem de R$ 4 milhões na instalação da Central em São José de Mipibú, com 4 mil metros quadrados de área. As atividades estão previstas para iniciar na próxima semana.