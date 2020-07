ForodeMoscow 134 - ENTREVISTA COM NATÁLIA BONAVIDES: DA PANDEMIA, ELEIÇÕES AO GABINETE DO ÓDIO

PANDEMIA NO RN AO GABINETE DO ÓDIO: ENTREVISTA COM NATÁLIA BONAVIDES

O Foro de Moscow destaca nesta terça-feira entrevista com a deputada federal Natália Bonavides, que fala sobre a ação dos governos no combate à pandemia, eleições em Natal e as investigações sobre o gabinete do ódio do Governo Bolsonaro. Veja também como oscilam os números das ocupações de UTIs no RN, na véspera da retomada para fase seguinte da reabertura econòmica.

1 - Na véspera do retorno ao plano de retomada econômica, RN registra média de 83,9% dos leitos críticos ocupados

2- Álvaro Dias mente sobre dados de ocupação de UTIs e autoriza desativação de leitos para pacientes Covid-19

3- Rosalba impede apoio psicológico às vítimas da Covid-19

4- Para 46%, Brasil está pior agora do que nos governos do PT; para 28% está melhor

5- Covid-19: Ocupação de leitos críticos volta a subir no RN e está em 98,14% em Mossoró

