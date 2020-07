A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) encontrou sete pneus, sendo seis de carro e um de moto, em poço de visita (tubulação para manutenção), nesta segunda-feira (13), em Mossoró.

Os pneus estavam na rua Francisco Naelson Alves, na lateral do Caic, no bairro Belo Horizonte. A tampa da tubulação foi aberta, os pneus dobrados e colocados dentro da rede.

No poço também foi encontrada uma carcaça de TV antiga e os técnicos da Companhia ainda tiraram do local algo que parece ser restos de roupas e tecidos.

“Esgoto não é lixeira, mas infelizmente muitas pessoas fazem do bem coletivo, um depósito de resíduos sólidos. Moradores acreditam estar se livrando de entulho, quando estão provocando um dano coletivo. Obstruir a rede de esgoto causa transtornos para muita gente e provoca rompimento de água servida nas ruas”, disse a Caern.

A área onde o material foi encontrado não era atendida com esgoto e está dentro do cronograma de ampliação do saneamento básico em Mossoró. A Caern passou a fazer manutenção no local no final de 2018.

O chefe de manutenção de esgoto de Mossoró, Alysson Dionizio, lembra que infelizmente essa conduta é comum.

“Cerca de 90% dos serviços de desobstrução estão relacionados ao mau uso do sistema”, explica Alysson. “A Caern encontra vários objetos, além de gorduras e óleos. As ligações clandestinas de água de chuva, infelizmente, são muito comuns. Na rede de esgoto condominial também é encontrado lixo e falta manutenção por parte dos usuários”.

A Companhia explica que tubulação de esgoto é estreita e não suporta lixo. Qualquer tipo de entulho jogado pode misturar-se com outros e provocar o rompimento da rede.

A orientação é que jamais sejam jogados resíduos sólidos em pias e vasos sanitários. Nem mesmo cotonetes, fio dental, fios de cabelo, cigarros, absorventes e preservativos. “Jogue lixo em local apropriado e aguarde a coleta da prefeitura”, diz.