320 funcionários são demitidos da fábrica do grupo Guararapes no RN. A fábrica, ligada às lojas Riachuelo, fica localizada no distrito industrial de Extremoz. Por meio de nota o grupo afirmou que as demissões se dão devido a readequações por causa da pandemia do novo coronavírus; As demissões agravam a crise do desemprego no Estado.

FOTO: REPRODUÇÃO