Restaurantes e lanchonetes do Mercado Central são autorizados a funcionar

O decreto 5.731 publicado nesta quarta-feira (15) pela Prefeitura de Mossoró, autoriza a abertura do restaurantes e lanchonetes que funcionam no Mercado Central, sem estarem submetidos ao sistema de rodízio, determinado para os boxes.

Esses estabelecimentos atenderão, preferencialmente, no sistema de delivery ou takeaway (retirada). Contudo, também poderão servir comida no local, desde que mantenham seus clientes afastados uns dos outros em, pelo menos, dois metros, devendo ser retirados os assentos necessários para cumprimento do distanciamento seguro.

A reabertura integra o plano gradual de retomada da economia, implementado pelo Município. Restaurantes e lanchonetes da cidade já haviam sido autorizados a funcionar em Mossoró a partir de 8 de julho.

O plano de retomada gradual das atividades tem previsão de encerramento no dia 05 de agosto, com o retorno do funcionamento de shoppings e academias com ar condicionado.