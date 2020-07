Mossoró realiza drive thru de testes rápidos da Covid-19 nesta sexta, 17

Nesta sexta-feira (17) será realizado o drive thru de testagem da covid-19 em Mossoró. A ação vai ocorrer na Estação das Artes Elizeu Ventania, dentro do Circo Hermanos Suarez, das 8h às 18h, ou até enquanto durar o estoque.

A testagem é exclusiva para mossoroenses que se encontram dentro do perfil epidemiológico da doença, que são idosos a partir de 60 anos, gestantes e pessoas com comorbidades.

A modalidade de drive thru permite o cidadão vá até o local e realize o teste sem precisar deixar o seu veículo, tendo contato apenas com a equipe de enfermagem disponibilizada para realização do procedimento.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Mossoró, estão sendo disponibilizados 2 mil testes rápidos que apresentam resultados IgG e IgM à ação na Estação das Artes. Só serão testadas quatro pessoas por carro.

As pessoas que se enquadram no perfil devem, ainda, apresentar número de CPF, documento oficial com foto, comprovante de residência no nome, nos casos de comorbidades (pressão alta, diabetes, doenças cardiovasculares e outras) declaração ou prescrição médica recente no nome da pessoa.

Os resultados dos exames vão ser entregues de 15 a 30 minutos após coleta do sangue por whatsapp, e-mail ou presencial.

Ainda segundo a secretaria, os casos que forem positivos vão ser encaminhados à consulta com médico nas Unidades Básicas de Saúde mais próximas.