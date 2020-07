Liga Mossoroense faz campanha para compra de Sulfato de Morfina

A Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC) está realizando uma campanha junto à sociedade Mossoroense, com o objetivo de arrecadar recursos para a compra do Sulfato de Morfina.

Trata-se de um medicamento de alto custo, que é utilizado para alívio da dor no paciente oncológico.

“Tanto o SUS quanto os planos de saúde não fornecem este medicamento. Assim, sempre entregamos aos nossos pacientes de forma gratuita, por meio da nossa farmácia de manipulação, a Gotas de Solidariedade”, explica Kamala Fernandes, farmacêutica da LMECC.

Desde a sua fundação, em 2012, mais de quatro mil pacientes de Mossoró e mais de 60 municípios da região já foram cadastrados e receberam algum tipo de remédio para auxílio do tratamento do câncer.

“Nossa farmácia de manipulação foi criada com o intuito de ajudar o paciente. Ou seja, além dos medicamentos e tratamento completo que eles têm acesso em nossos hospitais, conseguimos fornecer medicamentos que os auxiliam no suporte do tratamento do câncer, principalmente no tocante ao alívio da dor”, destaca a farmacêutica.

A farmácia Gotas de Solidariedade manipula vários tipos de medicamentos, sendo analgésicos, antidepressivos, ansiolíticos, antieméticos, protetores gástricos, dentre outros. Atualmente, mais de 30 pacientes recebem regularmente o Sulfato de Morfina.

“Nosso estoque de morfina está chegando ao fim. Se os pacientes não encontrarem aqui vão precisar ir para as farmácias comprar. Sabemos que é um custo alto, portanto pedimos o apoio de empresários, políticos e da sociedade em geral para darmos continuidade a este importante apoio”, conclui Kamala.

As doações de quem desejar contribuir com a campanha podem ser realizadas por meio da conta corrente 8343-7, agência 4687-6 do Banco do Brasil, em nome da Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer. Qualquer valor é bem vindo.

Outras informações sobre a campanha podem ser obtidas pelo telefone (84) 3317-0756 (das 07h30min às 17h30min), no site da Liga Mossoroense ou no instagram @lmecc.solidariedade.

GOTAS DE SOLIDARIEDADE

A Farmácia de Manipulação Gotas de Solidariedade foi fundada em 2012, com o objetivo de produzir e distribuir medicamentos a pacientes em tratamento oncológico. Desde a sua criação, mais de quatro mil (4.000) pacientes de Mossoró e região já foram atendidos.

O intuito da farmácia é fornecer todo medicamento de suporte que o paciente necessita para o tratamento, além da medicação já utilizada durante o tratamento nas Unidades Hospitalares. São manipulados e distribuídos aos pacientes cadastrados remédios analgésicos, antidepressivos, ansiolíticos, antieméticos, protetores gástricos, dentre outros.