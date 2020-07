Obras das passarelas do Complexo Viário da Abolição devem começar ainda esse ano. A informação foi dada pela Prefeitura de Mossoró, após videoconferência entre o diretor a prefeita Rosalba Ciarlini; A expectativa é que a licitação para a construção das passarelas seja lançada em breve, visto que o projeto de execução já foi finalizado.

A prefeitura de Mossoró informou que deve lançar em breve a licitação para contratação da empresa que irá construir as passarelas do Completo Viário da Abolição.

A princípio, serão construídas 3 passarelas, mas o projeto do completo prevê que sejam instaladas 10 unidades no percurso do complexo.

Há anos a falta das passarelas vem causando transtornos para pedestres que precisa atravessar a BR, se arriscando em meio aos carro e sendo necessário pular a mureta que divide as duas vias. Ausência do equipamento também já causou acidente graves.

Nesta quinta-feira (16), a prefeita Rosalba Ciarlini se reuniu por videoconferência com o diretor geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), para tratar do assunto.

A expectativa é que as obras sejam iniciados ainda este ano, visto que a elaboração dos projetos para execução das passarelas já foi finalizado. Nessa primeira etapa devem ser investidos aproximadamente R$ 7 milhões na obra.

A exigência das primeiras três passarelas atende decisão judicial da Justiça Federal, que visa a segurança no trecho.