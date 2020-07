Voluntários distribuem refeições a moradores em situação de rua de Mossoró

Boas iniciativas e que ajudam a mudar um pouco a realidade das pessoas em situação de vulnerabilidade, nunca saem de moda.

Nesta sexta-feira (17) o MOSSORÓ HOJE conversou com o idealizador de um projeto que vem realizando doações de refeições para moradores em situação de rua, em Mossoró.

Criado pelo gastrônomo Edgard Góes, o Onda de Amor, também atua na distribuição de cestas básicas, água, roupas, cobertores, itens de higiene pessoal, dentre outros produtos, em comunidades carentes da cidade.

Edgard contou a nossa reportagem que ele pensou no projeto logo após o decreto de isolamento social no Estado. Na segunda semana, duas pessoas se ofereceram para ajudá-lo e a ideia cresceu.

“O que era apenas um desejo de levar alimento aos moradores de rua, passou a ser muito mais amplo, chegando ao ponto de buscarmos doações de muletas, cadeira de rodas e até exames para quem necessita. Nosso intuito é dar um pouco de alívio às pessoas em situação de rua e moradores de comunidades carentes”, explica.

Hoje o Onda de Amor conta com 7 voluntários. O almoço é servido todos os domingos, ao lado da Catedral e na calçada do Museu. O cardápio é ajustado pelo próprio gastrônomo.

“Eu crio o cardápio baseado nas doações que recebemos. Todos os domingos, junto com o almoço, entregamos água, suco e frutas para sobremesa. No último domingo de junho, fizemos um almoço típico e a sobremesa foi canjica e bolo de milho”, conta.

O grupo também já realizou um sopão, a noite, em duas oportunidades. “Ganhamos pães, então fizemos sopão para entregar junto. Como falei, nos ajustamos ao que recebermos. Recebemos pães 2 vezes nas terças-feiras, pra não devolver, fizemos sopa e entregamos”, disse.

Além das refeições, os voluntários também já realizaram entregas de cestas básicas na Comunidade do Fio, além de ter atendido a pessoas necessitadas que entraram em contato solicitando ajuda.

“Também já foram realizadas doações de roupas, agasalhos, lençóis e calçados à pessoas em situação de rua e as em vulnerabilidade, que sofrem descriminalização devido sua sexualidade, como travestis e transexuais masculinos e femininos de Mossoró”, conta Edgard.

Para seguir com o trabalho, o Onda de Amor depende da ajuda de pessoas que se disponham a realizar doações ao projeto. Segundo Edgard, essa rede de solidariedade tem tido muita adesão, mas, por se tratar de um trabalho contínuo, toda ajuda é sempre bem vinda.

“Recebemos todos os tipos de doações, desde pessoas que doam 1kg de alimento, até quem nos dê fardos, água mineral, doações de cestas básicas, roupas, cobertores, calçados, material de higiene pessoal, descartáveis que são usados para a entrega das quentinhas ou até mesmo doações em dinheiro”, explica.

Os interessados em ajudar com doações podem entrar em contato com o grupo por meio do telefone (84) 98740.3244. O contato também pode ser utilizado por aqueles que necessitam de alguma ajuda.

É possível acompanhar as ações dos voluntários através do perfil @ondadeamormossoro, no Instagram.