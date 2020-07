Painel de Empregos da Prefeitura de Mossoró tem 55 vagas para diversas áreas

O Painel de Empregos mantido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de Mossoró, está disponibilizando 55 vagas de emprego para profissionais de diferentes áreas e níveis de formação.

Entre as oportunidades de emprego estão vagas para Pedreiro, Técnico de Segurança do Trabalho, Auxiliar Administrativo, Assistente Administrativo, Auxiliar Operacional I, Auxiliar Operacional II, Supervisor, Mecânico de Moto, Pizzaiolo, Auxiliar Mecânico, Mecânico, Eletricista/Mecânico, Borracheiro, Técnico Civil, Técnico de Saneamento, Analista de Custos, Permissoria, Regularizador de Área, Técnico de Operações(RN e CE), Assistente/Planejador de Operações(CE), Auxiliar de Operações(RN e CE), Supervisor de Operações(RN e CE), Técnico de Projetos e Comissionamento.

Veja as vagas e requisitos AQUI.





Os interessados e que se enquadrem no perfil das vagas deve se apresentar na sede secretaria, localizada na Rua Rui Barbosa, 282, Alto da Conceição. O atendimento acontece das 7h30 às 13h30.

O cadastro também pode ser realizado pelo e-mail sedat@prefeiturademossoro.com.br, do Setor de Empregabilidade, e através dos telefones 3315-4812, 3315-4816 e 3315-4810.

“A secretaria vem buscando formas de auxiliar na retomada da nossa economia. Além das parcerias e do planejamento de ações que envolvem outros atores, o setor de empregabilidade segue buscando mais vagas de emprego para o mossoroense. É importante lembrar que realizamos o atendimento presencial ao público seguindo todas as regras de distanciamento e demais orientações das autoridades de saúde, sendo disponibilizado álcool em gel no local, e exigido o uso de máscaras de proteção. Quem não tiver máscara, também disponibilizamos no local. A Secretaria continua funcionando com o intuito de incentivar a atividade econômica na cidade”, destaca o secretário Lahyre Neto.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone (84) 3315-5223.