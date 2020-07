Inep disponibiliza aplicativo para estudantes realizarem simulado do Enem

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) agora oferece um simulado oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para ajudar na preparação dos inscritos.

O simulado utiliza conceitos de gamificação e pode ser acessado pelo aplicativo do Enem, em celular ou tablet. Quem já tem o app precisa atualizá-lo. O aplicativo do Enem está disponível nas plataformas Android e iOS.

Com o simulado, o Inep amplia as opções de preparação dos participantes, que poderão estudar em uma plataforma do próprio instituto. O simulado do Inep ganha ainda mais relevância neste momento de interrupção de aulas presenciais.

A interação também ficou facilitada pela linguagem mais amigável da nova versão do aplicativo. A proposta é que o usuário tenha em mãos uma ferramenta simples, com informações de qualidade, certificada pelos profissionais da área pedagógica do Inep.

O simulado usa questões das próprias provas do Enem. Inicialmente, é possível testar os conhecimentos com as questões de 2012 e 2013.

Em breve, segundo o Inep, o simulado será ampliado, com a inclusão das questões das edições de 2014 a 2017. Também será disponibilizada uma versão do simulado em Língua Brasileira de Sinais (Libras), por meio das questões da videoprova em Libras.

O usuário precisa escolher entre as quatro áreas de conhecimento do Enem e fazer questões específicas. O aplicativo sinaliza quais itens foram marcados de forma correta pelo participante.

Em uma evolução do simulado, em breve, serão incorporadas justificativas sobre por que a opção selecionada está certa ou errada.

GAMIFICAÇÃO

O Inep informou que o objetivo de lançar um simulado do Enem, é auxiliar os estudantes na preparação para o exame.

“Com a iniciativa, os inscritos poderão se familiarizar com o tipo de questão utilizada no Enem. Além disso, para que testem seus conhecimentos, os usuários serão estimulados pelos recursos de gamificação. Será possível conquistar XPs, medalhas e subir de nível, além de ganhar status variados: Estudante Nota 1, Guru da Matemática, Senhor Enem, entre outros” explicou o Intituto.

MATERIAIS DE ESTUDO

O simulado permitirá um aprofundamento dos participantes, professores e estudantes em geral, e complementará outros materiais de estudo que o Inep já disponibiliza.

No primeiro semestre, o Inep divulgou, de forma inédita, as apostilas de capacitação dos corretores de redação, elaboradas para a edição de 2019. O material, direcionado e até então restrito aos corretores, detalha os critérios levados em consideração na correção dos textos.

O Inep também publica, todos os anos, a Redação no Enem – Cartilha do Participante. Todas as provas do exame, inclusive as acessíveis, também estão disponíveis para download no portal, juntamente com o respectivo gabarito. Além disso, participantes surdos têm todas as questões das videoprovas à disposição na plataforma Enem em Libras.