Detran fará leilão on-line com 229 veículos entre carros e motocicletas

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) leiloa na próxima terça-feira (28), 229 lotes de veículos automotores, sendo 172 em situação de circulação, incluindo carros e motocicletas, e 57 destinados à sucata.

O leilão acontece às 10h, exclusivamente de forma on-line, por meio do site Lance Certo Leilões. Os lances iniciais variam dos valores de R$ 100,00 a R$ 10.000,00.

A visitação dos lotes será liberada nesta sexta-feira (24) e na segunda-feira (27), das 8h às 14h, no pátio do Detran em Natal, que fica situado na Rua Bom Pastor, 1222, bairro das Quintas, no cruzamento da Avenida Capitão Mor Gouveia com Rua Bom Pastor, onde funcionava a garagem da Empresa Guanabara.

Somente será permitida a avaliação visual dos lotes, não sendo possíveis outros procedimentos como manuseio, experimentação e retirada de peças.

Mesmo diante da Pandemia do Coronavírus, os proprietários de veículos apreendidos por mais de 60 dias ficam notificados pelo Departamento Estadual de Trânsito do RN a, caso queiram reclamar, regularizar e retirar o veículo de sua propriedade, podem entrar em contato via E-mail pelo leilaodetranrn@gmail.com ou pelo (84) 99151-8390 (somente whatsapp).

Para participar do leilão eletrônico, os interessados devem realizar previamente um cadastro no site da Lance Certo Leilões e cumprir todas as exigências cadastrais com antecedência mínima de 48 horas, da abertura da realização do leilão, fornecendo a documentação exigida e passar por uma análise de crédito.

As pessoas cadastradas já podem se antecipar e oferecer lances aos veículos. No dia do leilão, só serão recebidos os lances dos participantes que estiverem online e já forem cadastrados no sistema.

Mais informações e edital do leilão nos sites: www.detran.rn.gov.br; www.lancecertoleiloes.com.br ou pelos telefones (84) 99865-2897; (84) 3223-4146; (84) 99151-8390(whatsApp) e e-mail leilaodetranrn@gmail.com.