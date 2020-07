RN é o terceiro estado do Brasil com maior número de leitos de UTI Covid-19

O Rio Grande do Norte é o terceiro estado do Brasil, ao lado do Rio de Janeiro, em número de leitos de UTI Covid-19 para adultos por habitantes, com 1,2 leitos de UTI para cada 10 mil habitantes. Atrás apenas do Espírito Santo e Pernambuco, o RN dispõe de 284 leitos adultos exclusivos para Covid-19 abertos pelo Governo do Estado ou com sua participação por meio de contrapartida.

A informação foi divulgada no Boletim do Observatório Fiocruz Covid-19. A análise dos dados corresponde ao período das semanas epidemiológicas 27 (de 28 de junho a 4 de julho) e 28 (de 05 a 11 de julho).

Segundo o boletim, a disponibilidade de leitos de UTI Covid-19 para adultos por 10 mil habitantes é um indicador mais genérico da existência do recurso crítico para o tratamento de pacientes graves.

Já a taxa de ocupação desses leitos sinaliza o risco de colapso na capacidade do sistema de saúde para atender os pacientes em estado grave.

O boletim epidemiológico da Covid-19, divulgado nesta terça-feira (21), pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), registra uma taxa de ocupação de 83,72% dos leitos críticos do Sistema Único de Saúde do RN.

Além desses indicadores, selecionados com base em proposições da Organização Mundial de Saúde (OMS), e do site Covidexiststrategy , o boletim da Fiocruz analisa tendências da incidência e da mortalidade por Covid-19.

De acordo com o boletim, há uma tendência de redução no número de casos da doença no Rio Grande do Norte, assim como nos estados de Rondônia, Roraima e Rio de Janeiro.

Com base no crescimento médio diário do número de casos e óbitos nas duas últimas semanas, o RN apresentou respectivamente uma taxa de incidência de -12,3% e uma taxa de mortalidade de -7,7%. Já para o conjunto do Brasil, foi observada uma estabilização da pandemia em níveis altos, tanto do número de casos quanto de óbitos.

A Fiocruz lembra que eventos como o diagnóstico, adoecimento, internação e óbito apresentam defasagens de uma a quatro semanas.

O objetivo do boletim é trazer informações capazes de auxiliar na tomada de decisões relativas à adoção de medidas de distanciamento social de maior ou menor restrição no contexto pandêmico.

Embora apresente informações positivas em relação à situação do RN, a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) alerta para a necessidade de manutenção de todos os cuidados e medidas de prevenção, como o isolamento social e físico, o ato de evitar aglomerações e a proteção por meio do uso de máscaras, por exemplo, para evitar a propagação da contaminação por Covid-19 no estado.