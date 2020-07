Mais de 5 mil alunos da rede municipal de Mossoró não têm acesso à aulas remotas

Um total de 5.408 estudantes da rede municipal de ensino de Mossoró estão sem assistir as aulas por não terem acesso ao método de ensino à distância pelo sistema remoto definido pela Secretaria Municipal de Educação.

Esse número representa 27% do total de alunos matriculados em escolas municipais das zonas urbana e rural.

Os números foram apresentados nesta terça-feira (21) pelo vereador Ozaniel Mesquita, com A partir de um levantamento realizado por técnicos do sistema de educação local.

Membro da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (CECEL) da Câmara Municipal, o vereador se mostra preocupado com a situação desses alunos. Na avaliação dele, o método utilizado pela prefeitura tem gerado mais prejuízos do que ganhos para esse segmento.

Ozaniel cobrou do município uma ação rápida no sentido de corrigir o problema e assim evitar que os prejuízos continuem para os alunos da rede.

Pela deficiência da questão técnica e falta de acesso à rede de mundial de computadores, muitos alunos ficaram de fora do sistema utilizado no período de pandemia do novo coronavírus que impossibilita a realização de aulas de forma presencial.

“Em média geral nós temos hoje em Mossoró 27% dos alunos sem assistir aula”, comentou o vereador.

Veja dados abaixo:

ESCOLAS DA ZONA URBANA

- 5.510 alunos matriculados no ensino infantil, com 3.174 sendo atendidos pelo sistema remoto de aulas e 2.336 alunos sem esse acesso;

- 6.667 alunos matriculados no 1º ao 5º anos do ensino fundamental, com 5.290 assistindo aula e 1.372 que não estão assistidos;

- 3.691 alunos matriculados nos 6º ao 9º anos do ensino fundamental, com 5.207 atendidos e 424 não atendidos;

- 217 alunos matriculados no Ensino de Jovens e Adultos (EJA), com 157 assistidos e 42 não assistidos.

- 27 alunos matriculados na educação especial infantil, com 20 assistidos e 7 não assistidos;

- 359 alunos matriculados na educação especial no ensino fundamental, com 185 assistidos e 170 não assistidos.

ESCOLAS DA ZONA RURAL

- 830 alunos matriculados na educação infantil, com 530 assistidos e 300 fora do sistema implantado;

- 1.461 alunos matriculados no 1º ao 5º anos do ensino fundamental, com 1.101 acompanhando as aulas de forma remota e 360 não assistidos;

- 1.108 alunos matriculados nos 6º ao 9º anos do ensino fundamental, com 801 assistidos e 307 não assistidos;

- 70 alunos matriculados no ensino fundamental especial, com 40 acompanhando aulas de forma remota e 30 sem assistir.