Mãe e filho morrem de Covid-19 no RN, com a diferença de poucas horas

Francisca Cristina de Jesus e José Dantas Pereira, mãe e filho, morreram vítimas da Covid-19 no mesmo dia, nesta terça-feira (21).

Os dois eram moradores de Jardim de Piranhas, cidade da região Seridó do Rio Grande do Norte e viviam em regiões diferentes do município de aproximadamente 14 mil habitantes. O filho tinha 66 anos e a mãe 88.

O primeiro a apresentar os sintomas do coronavírus foi José Dantas no dia 9 deste mês. No dia seguinte, ele teve uma piora e foi encaminhado para o Hospital Regional do Seridó, que fica em Caicó. Lá ele ficou internado e entubado em leito de terapia intensiva. O paciente não tinha comorbidades.

A mãe dele, Francisca Cristina, precisou de atendimento médico nesta segunda-feira (20) e rapidamente o quadro clínico dela se agravou.

Ela sequer teve tempo de ser transferida para o hospital de referência no tratamento da Covid-19 em Caicó e morreu em um leito de enfermaria em Jardim de Piranhas.

Ela faleceu pela manhã, horas antes do filho que foi a óbito na tarde de terça-feira (21). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Jardim de Piranhas, a cidade tem oito leitos de enfermaria para pacientes com suspeita ou confirmação do novo coronavírus e não dispõe de leitos de UTI. Os casos mais graves são encaminhados para a unidade regional do Seridó.

Jardim de Piranhas tem 204 confirmações da Covid-19 e soma oito mortes causadas pela doença, além de 373 casos suspeitos. Os dados são do último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesap), na terça (21).