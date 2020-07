Em meio a crise de saúde pública provocada pelo novo coronavírus, a prática de esportes tem funcionado como uma distração e alívio às tensões causadas pelo isolamento social.

Em seu terceiro ano, a Maratona da cidade do Natal terá um formato diferenciado para permitir a participação de qualquer atleta, profissional ou amador, de qualquer lugar que ele esteja.

De acordo com a organização, a edição da corrida este ano será virtual, o que faz com que o esporte mais democrático do mundo seja ainda mais aberto, pois o atleta vai poder participar de onde quiser.

O percurso também poderá ser escolhido pelo próprio atleta, que poderá correr na praia, na rua, em casa, na esteira etc.

No entanto, os participantes que decidirem correr em ambiente externo deverão seguir todas as orientações/determinações dos Órgãos de Saúde (OMS), da Prefeitura do Natal e do Governo do Estado de cada região.

As inscrições estão abertas e para participar da festa do esporte basta escolher a prova. Os percursos serão de 1km, 3km, 5km, 10km, 15km, 21 km e a prova de maior distância que são os 42 Km.

“Decidimos manter o evento de forma virtual porque entendemos que o esporte é essencial para o fortalecimento do sistema imunológico. E as pessoas precisam manter o hábito da atividade física, respeitando todas as normas de saúde pública”, explica Liz Britto, organizadora do evento.

A maratona vai seguir algumas normas, os kits terão máscaras e serão entregues em sistema drive thru ou se o atleta preferir, pode receber o kit em casa, neste caso, de acordo com o regulamento da prova.

Após ser realizada a inscrição, o atleta deverá correr a distância escolhida e na sequência, fazer a validação enviando uma foto do relógio, aplicativo de corrida ou esteira.

Após enviar a imagem para a plataforma indicada pela organização, basta aguardar o e-mail de confirmação de validação do resultado. O atleta terá de 20 a 25 de Setembro para realizar a prova e registrar.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de setembro, no site Maratona do Natal.