Banco doa equipamentos hospitalares para a saúde do Rio Grande do Norte

O Rio Grande do Norte recebeu a doação de 20 ventiladores, 20 monitores cardíacos e 100 bombas de infusão do banco Itaú, por meio do projeto Todos Pela Saúde, desenvolvido pela instituição financeira para apoiar os estados durante a pandemia.

Os itens, no valor total de R$ 3.535.000,00, já estão no almoxarifado central da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) e serão encaminhados para as unidades hospitalares de acordo com o surgimento das demandas.

De acordo com o coordenador de assistência farmacêutica da Unidade Central de Agentes Terapêuticos (Unicat), Ralfo Cavalcante, “os equipamentos chegaram em um momento muito oportuno. Eles irão possibilitar a abertura de leitos clínicos e críticos, pois são itens essenciais para a manutenção e funcionamento de um leito”.

O projeto Todos Pela Saúde tem como objetivo contribuir com a doação equipamentos, qualificação de profissionais e implementação de sistema de monitoramento de leitos da rede pública de saúde, a fim de combater a pandemia nas diferentes classes sociais.