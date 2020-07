Abastecimento de Mossoró será afetado por paralisação de adutora

De acordo com a Caern, a adutora Jerônimo Rosado será paralisada no início da tarde da quinta-feira (30). O abastecimento da cidade deverá ser normalizado em até 48h após o religamento, que acontece no mesmo dia. A companhia está fazendo adaptações para que seus sistemas de abastecimento, passem a ter energia elétrica fornecida pelo Mercado Livre de Energia e, consequentemente, redução de custos.