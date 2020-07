O Governo do Rio Grande do Norte lançou na tarde desta terça-feira (28) a campanha “RN + Saudável pela Vida - Tecendo Redes Potiguares de cuidado”.

A campanha visa desenvolver e executar ações que fortaleçam a saúde física e mental da população de todo o estado, especialmente das pessoas em situação de vulnerabilidade, neste momento da pandemia provocada pelo novo coronavírus.

"Em conjunto com os municípios do RN e com parceiros importantes como as universidades e os ministérios públicos, o Governo vai construir redes de apoio em todo o Rio Grande do Norte. Assim vamos sair juntos dessa pandemia", acredita a governadora Fátima Bezerra.

O Estado vai desenvolver e executar ações pautadas em eixos temáticos previstos no projeto da campanha que são cultura da paz; práticas esportivas e alimentação saudável; ambientes saudáveis; equidade e inclusão social.

Dentro de cada eixo as ações serão desenvolvidas, para as diversas faixas etárias (criança, adolescente, adulto e idoso), além de ações de conscientização.

Durante o lançamento, o Secretário Estadual de Saúde, Cipriano Maia, destacou que um dos pontos fortes da campanha é a intersetorialidade.

“A campanha contará com empenho e o compromisso de profissionais de diversas secretarias e órgãos para, em conjunto e alinhado com o movimento mundial de promoção da saúde, promover ações de cuidado com a população. Mais importante do que o medicamento e o leito, atitudes que fazem com que a pessoa não adoeça que são cuidados essenciais para toda vida”, disse.

Teresa Freire, coordenadora do Programa RN + Saudável e da campanha, explicou que serão criados grupos de articuladores junto aos municípios para trabalhar as estratégias desenvolvidas.

“Sempre tendo o diálogo como ponto de partida na construção coletiva, a campanha apresenta seus eixos básicos, e conversando com os municípios e diversos núcleos vamos construindo ações focadas em hábitos saudáveis respeitando as particularidades de cada um. Nossa meta é capacitar, presencialmente quando for possível e online, em torno de 300 profissionais”.

Entre as ações previstas estão o fortalecimento das redes de acolhimento; fortalecimento da intersetorialidade; da campanha “Feira Livre de Covid”; Caravana Cultural (com artistas, resgatando o saber popular, a cultura popular de cada grupo, região), “Cirandeiros do Cuidado” (respeito a diversidade, entre outros conceitos) e o diagnóstico de saúde do RN.

“A campanha desenvolvida pela equipe da SESAP, com esta interface, representa um alento, uma esperança pois carecemos de uma rede de cuidados com esta capilaridade para podermos dar uma melhor assistência para população em meio a pandemia”, disse o vice-governador Antenor Roberto de Medeiros.