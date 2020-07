Problema em motobomba deixa Tibau e comunidades sem abastecimento de água

A cidade de Tibau e mais as comunidades dos Sem Terra, Gangorra e Praia de Gado Bravo estão sem abastecimento de água desde a manhã desta quarta-feira (29).

Segundo informou a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), o problema se dá devido a um defeito apresentado nos cabos elétricos do conjunto motobomba do poço que abastece a cidade.

Para providenciar o conserto, a Caern diz que precisou paralisar o sistema, causando o desabastecimento da cidade.

A previsão é que o serviço seja concluído ainda na noite desta quarta-feira. Depois de religado, o sistema levará até 48 horas para estar completamente normalizado com o fornecimento de água.