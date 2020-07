Prefeitura de Mossoró segue Governo e adia 3º fase de reabertura das atividades

A Prefeitura de Mossoró anunciou que a próxima fração de reabertura dos bares e restaurantes, inicialmente previstos para hoje (29) foi adiada para o próximo dia 05 de agosto. A medida segue o cronograma definido pelo Governo do Estado.

De acordo com a Portaria Conjunta nº 15/2020, a partir do dia 5 de agosto bares e restaurantes poderão funcionar em todo o estado, inclusive com a venda de bebida alcóolica.

A autorização se refere aos segmentos do grupo Alimentação II, especificados na Fração 1 da Fase 3 do Plano de Retomada Gradual da Economia do Estado.

Os estabelecimentos contemplados neste momento são os restaurantes, lanchonetes e food parks, com área acima de 300m², além dos bares e barracas de praia.

As iniciativas ocorrem conforme o avanço da pandemia em Mossoró a partir de análises do Comitê Municipal de Enfrentamento ao Novo Coronavírus.