Trecho da avenida Alberto Maranhão está interditado para conserto de tubulação

Um trecho da avenida Alberto Maranhão, próximo a rua João Cordeiro, no bairro Bom Jardim, em Mossoró, está interditado nesta segunda-feira (3) para o trânsito de veículos, devido a conserto de uma tubulação de esgoto que será realizado.

De acordo com a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), o problema provocou um afundamento e desde este final de semana a companhia já havia alertado para que os motoristas e tivessem atenção ao transitar no local.

Ainda segundo a Caern, a previsão de conclusão do serviço é no final da tarde dessa quarta-feira (5).

“É importante que durante a interdição que começa hoje, os motoristas evitem o trecho, pois haverá movimentação de veículos de grande porte. E será necessária a interdição das duas faixas. Existem várias vias alternativas que podem ser utilizadas”.